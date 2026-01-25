Wien machte um 450 Millionen Euro weniger Schulden

Bürgermeister: „Keine Privatisierungen“

Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) sieht darin den Erfolg eines klaren Kurses: „Die budgetäre Situation ist für alle herausfordernd. Wir bekennen uns zur Konsolidierung, aber Konsolidierung wird nur dann erfolgreich sein, wenn wir gleichzeitig die Beschäftigung steigern, das Wirtschaftswachstum ankurbeln und wichtige Investitionen tätigen.“ Privatisierungen schließt Ludwig ausdrücklich aus.

Spagat für die Finanzen

Auch Finanzstadträtin Barbara Novak betont den Spagat zwischen Sparsamkeit und sozialer Verantwortung: „Wien beweist, dass verantwortungsvolle Finanzpolitik und soziale Sicherheit Hand in Hand gehen können.“ Ziel sei es, Stabilität zu schaffen und gleichzeitig in Zukunft und Arbeitsplätze zu investieren.