1–0 against Chelsea
Manchester City Wins FA Cup – Dream of a Treble Lives On
Manchester City won the FA Cup final against Chelsea 1-0 – and can thus continue to dream of the domestic treble.
Manchester City has secured the English FA Cup. The “Citizens” won Saturday’s final at Wembley Stadium against Chelsea 1-0 thanks to a goal by Antoine Semenyo (72nd minute), claiming victory in the world’s oldest club competition for the eighth time overall.
City had already clinched the League Cup trophy a few weeks ago. The chance for the domestic treble is still alive, though they trail Arsenal by two points in the league with two rounds remaining.
Pep Guardiola’s team’s well-deserved victory came from a dream goal—Semenyo volleyed a cross from Erling Haaland into the far corner with his heel.
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