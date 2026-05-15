Jannik Sinner is in the Masters final in Rome!

Jannik Sinner remains unstoppable. After a three-set victory over Daniil Medvedev, the world No. 1 is also in the final of the Masters 1000 tournament in Rome. With his 33rd consecutive win, Sinner further extended his Masters 1000 record. The South Tyrolean hasn’t lost a match at this level since early October 2025. Since then, he has won five Masters 1000 tournaments in a row—a first in the history of the ATP Tour.