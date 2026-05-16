Jugendlicher (15) floh bei Festnahme vor Polizei

Ein 15-jähriger Einheimischer sorgte am Freitag für Aufsehen in Innsbruck! Er floh zunächst vor der Polizei, die ihn später jedoch festnehmen konnte. Dabei leistete er starken Widerstand. Die Polizei sucht nun nach einem Zeugen.
Ihren Ursprung nahm die Geschichte am Freitag gegen 21.30 Uhr in der Innsbrucker Innenstadt. Dort wollte eine Polizeistreife den 15-jährigen Einheimischen festnehmen. Der Bursche ergriff jedoch vorerst die Flucht.
Ein unbeteiligter Zeuge half den Beamten, indem er versuchte, den Beschuldigten an der Flucht zu hindern.
Die Polizei
Wenig später klickten dennoch die Handschellen. Bei seiner Festnahme leistete er jedoch starken Widerstand und musste schließlich durch gleich mehrere Polizisten fixiert werden. „Ein unbeteiligter Zeuge half den Beamten, indem er versuchte, den Beschuldigten an der Flucht zu hindern und wies die anrückenden, unterstützenden Kräfte ein“, so die Polizei.
Polizistin verletzt, Zeuge gesucht
Eine Polizistin wurde bei der Aktion verletzt. Die Polizei bittet nun den Zeugen, sich bei der Polizeiinspektion Saggen zu melden unter der Nummer: 059133/7589.
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