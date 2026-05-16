Jugendlicher (15) floh bei Festnahme vor Polizei

Wenig später klickten dennoch die Handschellen. Bei seiner Festnahme leistete er jedoch starken Widerstand und musste schließlich durch gleich mehrere Polizisten fixiert werden. „Ein unbeteiligter Zeuge half den Beamten, indem er versuchte, den Beschuldigten an der Flucht zu hindern und wies die anrückenden, unterstützenden Kräfte ein“, so die Polizei.