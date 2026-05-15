Kellerabteil geknackt: Diebe stahlen ein E-Bike

Dreister Einbruch in Innsbruck: Unbekannte Täter haben in dieser Woche ein versperrtes Kellerabteil geknackt und daraus ein hochwertiges E-Bike gestohlen. Trotz zusätzlicher Sicherung mit einem Schloss konnten die Diebe mit ihrer Beute unerkannt entkommen.
Der Coup ereignete sich in der Zeit zwischen Montag, 19 Uhr, und Freitag, 14.30 Uhr, in einem Mehrparteienhaus in Innsbruck. Die bislang unbekannten Täter brachen das versperrte Kellerabteil auf und stahlen daraus ein E-Bike der Marke KTM, Modell „Macina Touring 750 LDT“. Das Fahrrad war zusätzlich mit einem Schloss gesichert.
Ermittlungen der Polizei laufen
Der entstandene Schaden beläuft sich laut Polizei auf einen mittleren vierstelligen Eurobetrag. Von den Tätern fehlt bislang jede Spur. Die Ermittlungen laufen.
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