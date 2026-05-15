Kellerabteil geknackt: Diebe stahlen ein E-Bike

Der Coup ereignete sich in der Zeit zwischen Montag, 19 Uhr, und Freitag, 14.30 Uhr, in einem Mehrparteienhaus in Innsbruck. Die bislang unbekannten Täter brachen das versperrte Kellerabteil auf und stahlen daraus ein E-Bike der Marke KTM, Modell „Macina Touring 750 LDT“. Das Fahrrad war zusätzlich mit einem Schloss gesichert.