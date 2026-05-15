Ganze Almhütte mitten in der Nacht niedergebrannt

In der Nacht auf Freitag brannte im Sattental (Bezirk Liezen) eine Almhütte nieder. Für die Freiwilligen Feuerwehren durchaus ein fordernder Einsatz, herrschten auf rund 1000 Metern Seehöhe doch winterliche Verhältnisse. Nach drei Stunden war der Brand gelöscht.
Unter widrigsten Wetterbedingungen waren die Feuerwehren Pruggern und Michaelerberg mitten in der Nacht auf Freitag gefordert. Um 4.40 Uhr riss der Alarm die freiwilligen Helfer aus dem Schlaf: Eine Almhütte im Sattental stand in Flammen.
Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand die Hütte bereits in Vollbrand. Umgehend wurde ein umfassender Angriff unter Atemschutz vorgenommen und drei Gasflaschen gesichert. Zeitgleich wurde eine über 200 Meter lange Leitung aus dem Sattentalbach aufgebaut.
Nach etwa drei Stunden konnte „Brand aus“ gemeldet werden. Von der Hütte blieb nichts als Schutt und Asche. Die Brandursache wird jetzt von der Polizei ermittelt.
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