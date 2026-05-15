„Wir sind fassungslos, wozu Menschen fähig sind“

„Animal Hoarding kommt gar nicht so selten vor“

In Fachkreisen spricht man in solchen Fällen von „Animal Hoarding“ – krankhaftes „Sammeln“ von Tieren, ohne in der Lage zu sein, diese angemessen zu versorgen. Betroffene sind sich der Situation oft gar nicht bewusst. „Es ist ein psychologisches Phänomen, das gar nicht so selten vorkommt“, sagt die steirische Tierschutzombudsfrau Karoline Schlögl. In der Steiermark komme es durchaus monatlich zu derartigen Fällen – wenn auch nicht in diesem Ausmaß. Besonders häufig seien Nagetiere und Katzen betroffen.