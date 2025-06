Einsatzkräfte suchen mit Drohnen nach Alligator

Fachleute hätten das Video geprüft und für echt befunden. Am Samstag habe die Suche nach dem Reptil dann begonnen, wobei das Gebiet, in dem es sich aufhalten soll, bereits am Freitag gesperrt worden sei, sagte der Sprecher. Zuerst wurde das rund 2,5 Hektar große Gelände mit Drohnen aus der Luft abgesucht – doch ohne Erfolg. Nun versuchen die Einsatzkräfte, den Alligator mit einer Lebendfalle einzufangen. Eine rote Ratte dient dabei als Köder. Der Käfig ist laut deutschen Medien ungefähr 1,3 Meter lang und wurde in einem Rückhaltebecken aufgestellt. Sollte das Tier dort auftauchen, schnappt die kameraüberwachte Falle zu.