Top-Ärzte in St. Pölten vollbringen „Herz-Wunder“

Herz-OP über Leistenarterie

Wie entscheidend die enge Zusammenarbeit ist, zeigt auch der Fall von Heinz Appenzeller aus Traismauer. Der 81-Jährige hatte bereits zwei große Herzoperationen hinter sich, als er Anfang des Jahres an massiver Luftnot litt. Seine künstliche Herzklappe war erneut undicht geworden – eine weitere große Operation zu gefährlich gewesen. Kardiologie-Chefin Primaria Dr. Julia Mascherbauer entscheid sich für eine TAVI-Behandlung. Dabei wird eine neue Herzklappe über die Leistenarterie ins Herz eingesetzt. Nach zwei Tagen konnte Appenzeller das Spital verlassen.