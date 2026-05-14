Steirer fiebern beim Song Contest gemeinsam mit

Auch die Steiermark ist im ESC-Fieber: Fünf Public Viewings bringen das Finale am Samstag auf die große Leinwand. Kinos, Eishalle und Stadtsäle werden zu Treffpunkten für Fans und Schaulustige.
Am Samstag ist es endlich so weit: Der 70. Eurovision Song Contest geht in der Wiener Stadthalle über die Bühne. In der Bundeshauptstadt herrscht deshalb bereits seit Tagen Ausnahmezustand.
Wer sich diesen Stress ersparen möchte, aber dennoch nicht alleine zu Hause vor dem Fernseher sitzen will, kommt auch in der Steiermark bei diversen Public Viewings auf seine Kosten. Insgesamt fünf Veranstaltungen gibt es im ganzen Bundesland.
Kino, Eishalle und Stadtsaal
Gleich zweimal wird das Event auf die ganz große Leinwand gebracht: In Lieboch lädt das Dieselkino, in Graz das Schubertkino zum Mitfiebern in den Kinosaal – der Eintritt ist frei.
Auf die Punktevergabe und das traditionelle „Good evening Europe“ können Sie aber auch in der Eishalle Liebenau in der Landeshauptstadt, im Kulturzentrum Stieglerhaus in St. Stefan ob Stainz und im Stadtsaal in Mürzzuschlag gemeinsam warten.
Also egal, ob live in Wien oder bei einer Übertragung in der Steiermark: Österreich ist bereit für das Musikevent des Jahres!
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