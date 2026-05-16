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Förderungen und mehr

Diese Leistungen bekommen Familien vom Land

Tirol
16.05.2026 16:00
Familienlandesrätin Astrid Mair nutzte den Tag der Familie, um für die Leistungen zu werben, die ...
Familienlandesrätin Astrid Mair nutzte den Tag der Familie, um für die Leistungen zu werben, die das Land den Tiroler Familien bietet.(Bild: Land Tirol)
Porträt von Nicole Greiderer
Von Nicole Greiderer

Mit Förderungen, Vergünstigungen und einem eigenen Sommerfest will das Land Tirol die heimischen Familien entlasten, denen eine wichtige Bedeutung zugemessen wird.

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Anlässlich des internationalen Tages der Familie am Freitag betonte Landesrätin Astrid Mair (ÖVP), welch zentrale Rolle die Familien spielen. „Sie sind das Fundament unserer Gesellschaft.“ Gleichzeitig bedeute Familie aber auch, Verantwortung zu übernehmen, „emotional, organisatorisch und nicht zuletzt finanziell“.

Das Land Tirol sei hier bestrebt, zu unterstützen, machte Mair auf verschiedene Förderangebote des Landes aufmerksam. Diese sind jeweils abhängig vom Einkommen und können online beantragt werden.

Familienförderungen des Landes

  • Die Schulkostenbeihilfe ist ganzjährig beantragbar und kann pro Kind und Kalenderjahr zwischen 150 und 200 Euro bringen.
  • Der Kinderbetreuungszuschuss deckt 40 bis 60 Prozent der nachgewiesenen Betreuungskosten ab.
  • Die Förderung von Schulveranstaltungen im Inland für Kinder bis zur neunten Schulstufe bietet bis zu 150 Euro Zuschuss.
  • Das Kindergeld Plus kann für Kinder im zweiten und dritten Lebensjahr jährlich zwischen 330 und 550 Euro bringen.

Bei Familien sehr beliebt ist außerdem der digitale Tiroler Familienpass, der Vergünstigungen bei rund 300 Vorteilsgebern im Land bringt. Im August 2025 wurde darüber hinaus die Tiroler Jugendkarte eingeführt, die Heranwachsenden Vergünstigungen bietet.

Weiters weist das Land auf sein Familienfest hin, das am 21. Juni im Ötzi-Dorf Greifvogelpark Umhausen stattfindet.

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