Diese Leistungen bekommen Familien vom Land

Mit Förderungen, Vergünstigungen und einem eigenen Sommerfest will das Land Tirol die heimischen Familien entlasten, denen eine wichtige Bedeutung zugemessen wird.
Anlässlich des internationalen Tages der Familie am Freitag betonte Landesrätin Astrid Mair (ÖVP), welch zentrale Rolle die Familien spielen. „Sie sind das Fundament unserer Gesellschaft.“ Gleichzeitig bedeute Familie aber auch, Verantwortung zu übernehmen, „emotional, organisatorisch und nicht zuletzt finanziell“.
Das Land Tirol sei hier bestrebt, zu unterstützen, machte Mair auf verschiedene Förderangebote des Landes aufmerksam. Diese sind jeweils abhängig vom Einkommen und können online beantragt werden.
Bei Familien sehr beliebt ist außerdem der digitale Tiroler Familienpass, der Vergünstigungen bei rund 300 Vorteilsgebern im Land bringt. Im August 2025 wurde darüber hinaus die Tiroler Jugendkarte eingeführt, die Heranwachsenden Vergünstigungen bietet.
Weiters weist das Land auf sein Familienfest hin, das am 21. Juni im Ötzi-Dorf Greifvogelpark Umhausen stattfindet.
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