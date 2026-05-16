Diese Leistungen bekommen Familien vom Land

Anlässlich des internationalen Tages der Familie am Freitag betonte Landesrätin Astrid Mair (ÖVP), welch zentrale Rolle die Familien spielen. „Sie sind das Fundament unserer Gesellschaft.“ Gleichzeitig bedeute Familie aber auch, Verantwortung zu übernehmen, „emotional, organisatorisch und nicht zuletzt finanziell“.