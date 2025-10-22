„Reich werde ich mit dem Geschäft sicher nicht“

Karte und Videoüberwachung

Er wird den Laden als reines Selbstbedienungskonzept mit Öffnungszeiten von 5 bis 22 Uhr betreiben. „Man kommt nur mit Bankomatkarte rein. Mit dieser muss man auch die Produkte bezahlen, nachdem sie gescannt wurden. Der Laden ist videoüberwacht, aber natürlich hoffen wir auf die Ehrlichkeit der Kunden.“ Nächste Woche soll die Einrichtung geliefert werden, der Großteil wird vom Hausbesitzer investiert. Aber auch Lenzenweger hat jetzt schon tief in die Tasche greifen müssen. Alleine das Kassensystem kostet 10.000 Euro. „Das Haus war innen eine Ruine, aber der Umbau soll sich in absehbarer Zeit rentieren. Reich werde ich zwar sicher nicht, aber es ist notwendig, wieder einen Nahversorger zu haben“, so der Zwettler, der mit dem Geschäft „Feiner Laden“ zu seinen beruflichen Wurzeln zurückkehrt. Seine Laufbahn begann als Buchhändler – und damit als Einzelhandelskaufmann.