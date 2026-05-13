Chaos around Vienna
Holiday exodus causes gridlock on the roads
The upcoming holiday caused massive traffic problems in and around Vienna on Wednesday afternoon. The greater Vienna area experienced a full-blown traffic gridlock that left numerous drivers stranded for hours.
According to ÖAMTC expert Harald Lasser, heavy traffic congestion and several accidents—fortunately with minor consequences—were the main causes of the total standstill on many major thoroughfares. The roads leading from the south toward the north were particularly affected.
Traffic standstill on major routes
On the A21 (Outer Ring Highway), traffic backed up from Hinterbrühl to the Prater interchange on the A23—a line of cars stretching about 20 kilometers. On the A4 (Eastern Highway) as well, traffic came to a complete standstill at times between Schwechat and Vienna.
Many drivers then tried to escape via alternate routes in Simmering—with little success. Accidents resulting in property damage and complete blockages occurred there as well, for example on Etrichstraße and Freudenauer Hafenstraße.
No end in sight
In addition, the A22 (Danube River Highway) toward the A23 was heavily congested starting at the Reichsbrücke. On the A23 itself, the traffic jam stretched all the way to Breitenlee and the S2.
“This will keep us on our toes for a while longer, likely into the late evening hours,” according to the traffic expert’s assessment—so an end to the traffic problems is not in sight for the time being.
This article has been automatically translated,
read the original article here.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.