Gasleitung wurde bei Grabungsarbeiten beschädigt

Bei Grabungsarbeiten in Schönberg im Tiroler Stubaital ist am Mittwochvormittag eine Gasleitung beschädigt worden. Die B183 musste daraufhin kurzfristig komplett gesperrt werden. Einsatzkräfte standen unter Hochdruck im Einsatz, verletzt wurde glücklicherweise niemand.
Kurz nach 11.20 Uhr kam es auf Höhe der Autobahnausfahrt in Schönberg im Stubaital zu dem Zwischenfall. „Im Zuge von Grabungsarbeiten wurde eine Gasleitung getroffen, wodurch Gas austrat“, heißt es seitens der Polizei. Aus Sicherheitsgründen sperrten die Einsatzkräfte die Stubaitalstraße sofort in beide Fahrtrichtungen.
Mehrere Florianijünger und Tigas-Mitarbeiter im Einsatz
Die Totalsperre dauerte bis etwa 11.50 Uhr an. Danach konnte der Verkehr zumindest wechselseitig an der Einsatzstelle vorbeigeleitet werden. Im Großeinsatz standen die Berufsfeuerwehr Innsbruck, die Freiwillige Feuerwehr Mieders sowie Mitarbeiter der Tigas.
Die Spezialkräfte sicherten die beschädigte Leitung ab und führten umgehend Reparaturarbeiten durch. Personen kamen bei dem Vorfall nicht zu Schaden.
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