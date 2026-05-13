Gasleitung wurde bei Grabungsarbeiten beschädigt

Kurz nach 11.20 Uhr kam es auf Höhe der Autobahnausfahrt in Schönberg im Stubaital zu dem Zwischenfall. „Im Zuge von Grabungsarbeiten wurde eine Gasleitung getroffen, wodurch Gas austrat“, heißt es seitens der Polizei. Aus Sicherheitsgründen sperrten die Einsatzkräfte die Stubaitalstraße sofort in beide Fahrtrichtungen.