Geschichten, die nur der Fußball erzählen kann

Entstanden ist ein Lesebuch mit 17 Beiträgen von Autorinnen und Autoren, deren Zugänge kaum unterschiedlicher sein könnten. Irene Diwiak erzählt in ihrem Beitrag, wie die Operette „Roxy und ihr Wunderteam“ von Paul Abraham entstand, und mahnt vor dem Aufstieg des Faschismus. Nicole Selmer wandelt auf den Spuren einer Oma am Sauerstoffgerät, die mit Herz und Seele Austrianerin ist. Kühnelt und Martin Behr sammeln Fußballhits und Fanartikel. Es geht um Geschichte, um Pop- und Fankultur, um kapitalistische Ausschlachtung und Menschenrechtsverletzungen. Franzobel nennt seinen Beitrag „Die Fußballokratie“, und ganz am Ende des Buches findet sich ein Songtext von Pia Hierzegger und dem Theater im Bahnhof, der den Klimawandel auf das Spielfeld holt.