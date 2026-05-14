Geschichten, die nur der Fußball erzählen kann

Neues Lesebuch aus der Reihe „Pop! Goes the Pumpkin“: „Schwalbenkönig und Blutgrätsche“ widmet sich vor der Weltmeisterschaft dem Kicken und findet dabei auch für jene interessante Perspektiven, die keine Fans sind.
Hechelt die Kunst dem Fußball hinterher, wie Martin G. Wanko in „Schwalbenkönig und Blutgrätsche“ schreibt? „Die Literatur reagiert auf gesellschaftliche Phänomene und versucht, neue Blickwinkel zu finden“, sagt Herausgeber Wolfgang Pollanz. Er nahm die nahende Fußball-Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko zum Anlass, die zwölfte Anthologie der Reihe „Pop! Goes the Pumpkin“ von Edition Kürbis dem Sport zu widmen, der die Massen bewegt. Da er selbst nur selten den Kick verfolgt, holte er sich Wolfgang Kühnelt und Heimo Mürzl ins Team. „Wolfgang ist GAK-Fan, Heimo Sturm-Anhänger – so ist es ausgeglichen.“
Entstanden ist ein Lesebuch mit 17 Beiträgen von Autorinnen und Autoren, deren Zugänge kaum unterschiedlicher sein könnten. Irene Diwiak erzählt in ihrem Beitrag, wie die Operette „Roxy und ihr Wunderteam“ von Paul Abraham entstand, und mahnt vor dem Aufstieg des Faschismus. Nicole Selmer wandelt auf den Spuren einer Oma am Sauerstoffgerät, die mit Herz und Seele Austrianerin ist. Kühnelt und Martin Behr sammeln Fußballhits und Fanartikel. Es geht um Geschichte, um Pop- und Fankultur, um kapitalistische Ausschlachtung und Menschenrechtsverletzungen. Franzobel nennt seinen Beitrag „Die Fußballokratie“, und ganz am Ende des Buches findet sich ein Songtext von Pia Hierzegger und dem Theater im Bahnhof, der den Klimawandel auf das Spielfeld holt.
Lesbar für alle
Aus eigener Erfahrung sagt Herausgeber Pollanz: „Das ist lesbar auch für jene, die keine Über-Drüber-Fußballfans sind.“ Man kann vom Fußball und all seinem Drumherum halten, was man möchte – die Geschichten, die er schreibt, sind höchst interessant.
Am Freitag (19.30 Uhr) wird das Buch im Atelier im Schwimmbad Wies vorgestellt: Austrofred liest, Wolfgang Kühnelt alias DJ Haubentaucher legt Fußball-Hymnen aus den vergangenen Jahrzehnten auf. Am 19. Mai um 18 Uhr schließlich steht eine weitere Vorstellung in der legendären „Gruabn“ in Graz an.
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