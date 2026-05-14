Wenn ein Notfall zur beinharten Abzocke wird

Opfer unter Druck gesetzt

„Die Täter nutzen dabei aus, dass ihre Opfer meist in Stresssituationen sind“, erklärt Isabella Mittelstrasser vom Verein „Pro Konsument“. Sie weiß, worauf man im Fall des Falles achten sollte: Preis vor der Beauftragung festlegen, nicht unter Druck setzen lassen, keine Barzahlung, Rechnung verlangen, die Arbeitsschritte dokumentieren.