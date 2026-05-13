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Green light! World Championship reinforcement for Austria confirmed
It’s official! Vinzenz Rohrer will represent Austria at the Ice Hockey World Championship in Switzerland. The team has now received the green light from all sides. Head coach Roger Bader now has a key player at his disposal.
“We’re glad it worked out. Vinzenz Rohrer has been a key player on our team. He brings speed, intensity, and passion to the team,” says head coach Bader, delighted with the reinforcement just before the World Championship begins.
“Great atmosphere in the team”
On April 12, Rohrer was eliminated with the ZSC Lions in the semifinals of the Swiss Championship. The Montreal Canadiens immediately called him up to North America, where he played for the farm team, the Laval Rocket. In the playoffs, they were defeated by the Toronto Marlies, after which they immediately contacted him and the Montreal Canadiens to set everything in motion for his World Championship participation.
In the meantime, the green light has been given from all sides. The 21-year-old is already with the national team: “It was clear to me that I wanted to play in the World Championship if I wasn’t competing in any other tournaments. I always enjoy playing for Austria and being with the guys. We always have a great atmosphere in the team.”
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