Apotheken-App hilft bei Suche nach Medikamenten

Wo finde ich jene Medikamente, die ich verschrieben bekommen habe? Mit einer neuen App der Apothekerkammer sollen Patienten rasch eine Antwort auf diese und andere wichtige Fragen im Zusammenhang mit Rezepten und Therapien finden. Weitere Services sollen integriert werden und nach und nach mehr Apotheken an Bord kommen, hieß es am Montag bei der Präsentation der „ApoApp“ in Wien.
Bisher seien fast 1000 der mehr als 1400 Apotheken in Österreich an die App angeschlossen. Die Inhaber einer Apotheke müssen der Weitergabe ihres Lagerstandes für die App nämlich zustimmen, wurde bei der Pressekonferenz erläutert. Danach sei der Aufwand für die Apotheke gleich „null“. Die Medikamentenverfügbarkeit am jeweiligen Standort werde automatisch alle zehn Minuten aktualisiert. Angezeigt wird die Verfügbarkeit einer Arznei in Apotheken in der Nähe der Position des Handys und in zuvor als Favoriten gespeicherten „Lieblingsapotheken“.
Apothekerkammer: „Viele weitere Schritte werden folgen“
Sollte ein gewünschtes Medikament nicht in der Nähe verfügbar sein, „dann wenden Sie sich jedenfalls an die Apotheke vor Ort und diese wird in 98 Prozent der Fälle eine Lösung für Sie finden“, betonte Ulrike Mursch-Edlmayr, Präsidentin der Österreichischen Apothekerkammer, aus Erfahrungen vergangener Lieferengpässe. Die „ApoApp“ sei „nur ein erster kleiner Schritt, auf den viele folgen werden“, erläuterte sie zudem zur Digitalisierung im Gesundheitssystem.
Die Gesundheits-Hotline 1450 bietet ab Februar für jene, die mit Apps nicht so vertraut sind, auch telefonisch Auskunft über die nächstgelegene Apotheke und die Medikamentenverfügbarkeit. Ab April wird es außerdem für eine Wiener Testaktion des Langzeitblutzuckers möglich sein, dass Anrufende bei 1450 Wien direkt Termine in teilnehmenden Apotheken reservieren können. Danach soll das Buchungsportal österreichweit ausgerollt werden. Zu den dabei verfügbaren Dienstleistungen zählen unter anderem Tests auf Covid oder Influenza, Blutzucker- und Cholesterinmessungen sowie Titerbestimmungen.
Gesundheitsministerin: „Persönlicher Kontakt sinnvoll ergänzt“
Gesundheitsministerin Korinna Schumann (SPÖ) betonte bei der Pressekonferenz am Montag, dass mit der digitalen Anwendung der persönliche Kontakt „sinnvoll ergänzt“ werde. Der Pharmagroßhändler Kwizda hatte nach einem Höhepunkt beim Medikamentenmangel vor knapp zwei Jahren eine ähnliche App namens „ApoScout“ veröffentlicht und mit der Wiener Apothekerkammer präsentiert. Diese ist weiterhin verfügbar, an die neue App sind jedoch mehr Apotheken österreichweit angeschlossen, unabhängig von ihrem zuliefernden Großhändler.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.