Apotheken-App hilft bei Suche nach Medikamenten

Bisher seien fast 1000 der mehr als 1400 Apotheken in Österreich an die App angeschlossen. Die Inhaber einer Apotheke müssen der Weitergabe ihres Lagerstandes für die App nämlich zustimmen, wurde bei der Pressekonferenz erläutert. Danach sei der Aufwand für die Apotheke gleich „null“. Die Medikamentenverfügbarkeit am jeweiligen Standort werde automatisch alle zehn Minuten aktualisiert. Angezeigt wird die Verfügbarkeit einer Arznei in Apotheken in der Nähe der Position des Handys und in zuvor als Favoriten gespeicherten „Lieblingsapotheken“.