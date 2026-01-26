Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Wo ist was erhältlich?

Apotheken-App hilft bei Suche nach Medikamenten

Österreich
26.01.2026 19:37
(Bild: Anelo - stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Wo finde ich jene Medikamente, die ich verschrieben bekommen habe? Mit einer neuen App der Apothekerkammer sollen Patienten rasch eine Antwort auf diese und andere wichtige Fragen im Zusammenhang mit Rezepten und Therapien finden. Weitere Services sollen integriert werden und nach und nach mehr Apotheken an Bord kommen, hieß es am Montag bei der Präsentation der „ApoApp“ in Wien.

0 Kommentare

Bisher seien fast 1000 der mehr als 1400 Apotheken in Österreich an die App angeschlossen. Die Inhaber einer Apotheke müssen der Weitergabe ihres Lagerstandes für die App nämlich zustimmen, wurde bei der Pressekonferenz erläutert. Danach sei der Aufwand für die Apotheke gleich „null“. Die Medikamentenverfügbarkeit am jeweiligen Standort werde automatisch alle zehn Minuten aktualisiert. Angezeigt wird die Verfügbarkeit einer Arznei in Apotheken in der Nähe der Position des Handys und in zuvor als Favoriten gespeicherten „Lieblingsapotheken“.

Apothekerkammer: „Viele weitere Schritte werden folgen“
Sollte ein gewünschtes Medikament nicht in der Nähe verfügbar sein, „dann wenden Sie sich jedenfalls an die Apotheke vor Ort und diese wird in 98 Prozent der Fälle eine Lösung für Sie finden“, betonte Ulrike Mursch-Edlmayr, Präsidentin der Österreichischen Apothekerkammer, aus Erfahrungen vergangener Lieferengpässe. Die „ApoApp“ sei „nur ein erster kleiner Schritt, auf den viele folgen werden“, erläuterte sie zudem zur Digitalisierung im Gesundheitssystem.

Die Gesundheits-Hotline 1450 bietet ab Februar für jene, die mit Apps nicht so vertraut sind, auch telefonisch Auskunft über die nächstgelegene Apotheke und die Medikamentenverfügbarkeit. Ab April wird es außerdem für eine Wiener Testaktion des Langzeitblutzuckers möglich sein, dass Anrufende bei 1450 Wien direkt Termine in teilnehmenden Apotheken reservieren können. Danach soll das Buchungsportal österreichweit ausgerollt werden. Zu den dabei verfügbaren Dienstleistungen zählen unter anderem Tests auf Covid oder Influenza, Blutzucker- und Cholesterinmessungen sowie Titerbestimmungen.

Lesen Sie auch:
Neue Verordnung fix
EU will Versorgung mit Medikamenten sicherstellen
02.12.2025
Will Online-Vertrieb
Drogerie-Riese attackiert Monopol der Apotheken
13.11.2025

Gesundheitsministerin: „Persönlicher Kontakt sinnvoll ergänzt“
Gesundheitsministerin Korinna Schumann (SPÖ) betonte bei der Pressekonferenz am Montag, dass mit der digitalen Anwendung der persönliche Kontakt „sinnvoll ergänzt“ werde. Der Pharmagroßhändler Kwizda hatte nach einem Höhepunkt beim Medikamentenmangel vor knapp zwei Jahren eine ähnliche App namens „ApoScout“ veröffentlicht und mit der Wiener Apothekerkammer präsentiert. Diese ist weiterhin verfügbar, an die neue App sind jedoch mehr Apotheken österreichweit angeschlossen, unabhängig von ihrem zuliefernden Großhändler. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Thailand kennt kein Pardon: Die Diebe wurden per Foto der Öffentlichkeit präsentiert.
Thailand greift durch
Österreicher stahl Flip-Flops und ist nun in Haft
Das Opfer konsumierte Alkohol, Kokain und „Poppers“ – eine beliebte, aber gefährliche ...
Sterbenden missbraucht
Anklage nach Todesdrama bei Sexparty im Club
Sieht man auch nicht alle Tage: New Yorker auf Skiern am Times Square
Ski fahren in der City
New York im Wintersturm: Notstand und Schneefreude
Konsequenzen im Bund?
Rote Schlappe: Die letzte Hochburg der SPÖ ist weg
Extravagante Reiseziel
US-Start-up plant Luxushotel auf dem Mond
Newsletter
Top-3

Gelesen

Tirol
E-Busse zu schwach: Fahrgäste müssen aussteigen
259.329 mal gelesen
Bitte aussteigen, hieß es am Mittwoch einmal mehr für alle Fahrgäste auf dem Weg nach Eichat in ...
Niederösterreich
Rote Schlappe: Die letzte Hochburg der SPÖ ist weg
231.606 mal gelesen
Niederösterreich
Nach Unfall zum Sterben auf Straße liegen gelassen
220.772 mal gelesen
Hier wurde der junge Tote gefunden – er starb, nachdem er von einem Pkw erfasst worden war.
Mehr Österreich
Wo ist was erhältlich?
Apotheken-App hilft bei Suche nach Medikamenten
Krone Plus Logo
Razzien decken auf
Registrierkassen-Betrug: Jetzt zittern Promi-Wirte
Krone Plus Logo
Für Werbekampagne
Wien lud schottisches Dorf auf Luxus-Urlaub ein
Vorwurf Veruntreuung
Sprecherin der Nonnen von Goldenstein angezeigt
Doch es liegt am Bund
Feuerwerke: Tirol prescht bei Verkaufsverbot vor
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf