EU will Versorgung mit Medikamenten sicherstellen

Es geht um Engpässe bei Antibiotika, Insulin und Schmerzmitteln, „die für die Gesundheit der EU-Patienten unerlässlich sind“. Die neuen Regeln fördern laut der EU-Kommission unter anderem die Diversifizierung der Lieferketten, erleichtern kollaborative Beschaffungsmodelle und schaffen Anreize, um die pharmazeutische Produktion in den EU-Ländern zu stärken. Künftig müssen etwa nur noch sechs anstatt wie bisher neun Mitgliedstaaten einen Antrag an die Kommission stellen, wenn ein Arzneimittel gemeinsam beschafft werden soll. Zudem sollen Leitlinien erarbeitet werden, um festzustellen, welche kritischen Arzneimittel oder Wirkstoffe in der EU hergestellt wurden und welche nicht.