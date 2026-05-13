Brand auf Recyclinghof und bei Tiroler Zimmerei

Gleich zwei Brände hielten am Dienstag Feuerwehren in Tirol auf Trab! Am frühen Nachmittag kam es auf einem Recyclinghof in Grän im Tiroler Außerfern zu einem Feuer. Stunden später rückten Einsatzkräfte aus, um einen Brand bei einer Zimmerei zu bekämpfen.
Kurz vor 14 Uhr waren Arbeiter mit Schweißarbeiten an einem geschlossenen Container auf dem Recyclinghof in Grän beschäftigt. Dabei dürfte sich, bisherigen Erkenntnissen der Ermittler, das Papier im Container durch den Funkenflug entzündet haben.
Der Container wurde vor die Überdachung der Stellplätze gezogen und mit einem Bagger entleert. 16 Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Grän konnten den Brand rasch löschen.
Verletzt wurde zum Glück niemand. Weder am Container, noch an der umliegenden Infrastruktur entstand Sachschaden.
Auf Areal von Zimmerei brannte es
Gegen 16 Uhr heulten auch in Sillian in Osttirol die Sirenen auf. Dort war es auf dem Firmenareal einer Zimmerei zu einem Brand gekommen. Ein Silo für Holzabfälle, das einen Heizkessel speist, fing Feuer.
Glück im Unglück: Das Silo war zu diesem Zeitpunkt nur rund acht Kubikmeter gefüllt. Die Feuerwehren aus Arnbach und Sillian konnten den Brand mithilfe der Kollegen aus Lienz löschen. Es entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe.
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