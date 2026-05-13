Brand in Einfamilienhaus: Pensionist (84) gerettet

Am Weg nach draußen gestürzt

Ersten Erhebungen zufolge dürfte der 84-Jährige im Werkraum Asche aus einem Aschefach mit einem Haushaltsstaubsauger abgesaugt haben, woraufhin dieser zu brennen begann. Der Hausbesitzer versuchte noch, den brennenden Staubsauger aus dem Wohnhaus zu bringen. Er kam jedoch im Getränkeraum zu Sturz und konnte sich nicht mehr selbstständig aus dem Gefahrenbereich retten.