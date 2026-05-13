Brand in Einfamilienhaus: Pensionist (84) gerettet

Am Dienstagabend kam es im Keller eines Einfamilienhauses in Fehring (Steiermark) zu einem Brand. Ein Handstaubsauger ging in Flammen auf – der 84-jährige Hausbesitzer konnte sich nicht mehr selbstständig retten. Er wurde mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins LKH gebracht.
Aufgrund des Kälteeinbruchs machte sich am späten Dienstagabend der 84-jährige Hausbesitzer auf den Weg in den Keller. Er wollte im Ofen nachlegen und Wasser holen. Als er für längere Zeit nicht zurückkam, wurde seine Frau hellhörig: Sie ging ihm nach und bemerkte daraufhin Rauch im Stiegenhaus. Sie eilte zu den Nachbarn und verständigte die Einsatzkräfte.
Verdacht auf Rauchgasvergiftung
Atemschutztrupps der Feuerwehr konnten den 84-Jährigen aus dem Gebäude bergen. Der Mann war ansprechbar und wurde nach der Erstversorgung mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in das LKH Feldbach eingeliefert. Auch seine Ehefrau wurde zur medizinischen Abklärung in das LKH Feldbach gebracht. Die verständigten Feuerwehren Hatzendorf, Johnsdorf/Brunn und Weinberg standen im Einsatz.
Am Weg nach draußen gestürzt
Ersten Erhebungen zufolge dürfte der 84-Jährige im Werkraum Asche aus einem Aschefach mit einem Haushaltsstaubsauger abgesaugt haben, woraufhin dieser zu brennen begann. Der Hausbesitzer versuchte noch, den brennenden Staubsauger aus dem Wohnhaus zu bringen. Er kam jedoch im Getränkeraum zu Sturz und konnte sich nicht mehr selbstständig aus dem Gefahrenbereich retten.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.