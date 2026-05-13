Langes Wochenende: Wo die größte Staugefahr droht

Flaschenhals im Palten-Liesing-Tal

Doch die Asfinag hat eine andere Baustelle besonders im Blickfeld, die zum wahren Flaschenhals werden könnte: die zehn Kilometer zwischen Mautern und Traboch auf der Pyhrnautobahn, wo im Gegensatz zu den anderen Bauabschnitten nur ein Fahrstreifen pro Richtung zur Verfügung steht. „Das wird im Nord-Süd-Reiseverkehr sicher ein Nadelöhr werden“, gibt sich Michael Schneider, Asfinag-Experte für Verkehrsflüsse, keinen Illusionen hin.