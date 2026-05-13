Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Baustellen-Überblick

Langes Wochenende: Wo die größte Staugefahr droht

Steiermark
13.05.2026 05:00
Die Baustelle auf der A9 zwischen Webling und Schwarzlsee
Die Baustelle auf der A9 zwischen Webling und Schwarzlsee(Bild: Jürgen Fuchs)
Porträt von Andreas Barth
Von Andreas Barth

Von Langzeitprojekten bis zu finalen Arbeiten: An etlichen neuralgischen Punkten des hochrangigen steirischen Straßennetzes wird derzeit gewerkelt. Mit dem langen Wochenende steht eine Belastungsprobe ins Haus. Auf Autobahnen und Schnellstraßen gilt Augen auf und durch, denn ausweichen ist meist auch keine Option.

0 Kommentare

Dem Wetter zum Trotz, werden sich am langen Wochenende zu Christi Himmelfahrt wieder die Blechlawinen Richtung Süden wälzen. Besonders am Mittwoch wird vielerorts Geduld gefragt sein, wenn sich Pendler- und Urlauberverkehr auf den Autobahnen und Schnellstraßen mischen. Gefühlte Hotspots sind dabei rund um Graz der Baustellenbereich bei Gleisdorf auf der A2 und der Abschnitt zwischen Webling und Schwarzlsee, wo die A9 auf sechs Kilometern Länge umfassend saniert wird.

Flaschenhals im Palten-Liesing-Tal
Doch die Asfinag hat eine andere Baustelle besonders im Blickfeld, die zum wahren Flaschenhals werden könnte: die zehn Kilometer zwischen Mautern und Traboch auf der Pyhrnautobahn, wo im Gegensatz zu den anderen Bauabschnitten nur ein Fahrstreifen pro Richtung zur Verfügung steht. „Das wird im Nord-Süd-Reiseverkehr sicher ein Nadelöhr werden“, gibt sich Michael Schneider, Asfinag-Experte für Verkehrsflüsse, keinen Illusionen hin.

Die steirischen Großbaustellen im Überblick
Die steirischen Großbaustellen im Überblick(Bild: Krone KREATIV/stock.adobe.com)

Ausweichen auf das niederrangigere Netz ist hier keine Option, denn auch die Alternativrouten „sind in diesem Bereich hoch belastet“. Bis zum Hochsommer heißt es hier durchbeißen, erst in der Kern-Urlaubssaison will die Asfinag mehr Fahrstreifen öffnen. Insgesamt läuft das in vier Phasen aufgeteilte Großprojekt bis ins Jahr 2029.

Die Situation in Slowenien

Die größten Staufallen auf dem Weg ans Meer liegen auf der slowenischen A1 zwischen Laibach und Koper. Auch zwischen Marburg und Laibach gibt es Baustellen mit Staupotenzial, insbesondere im Nahbereich der beiden großen Städte. 

Ansonsten sieht sich der Autobahnbetreiber einigermaßen gerüstet für die Verkehrsmassen, hat man doch in fast allen großen Baustellenabschnitten in der Steiermark gleich viele Fahrstreifen eingerichtet wie im normalen Betrieb. Bei Gleisdorf hat man es möglicherweise „zu gut“ gemeint: Weil die A2 in diesem Bereich so breit ist, verfügt auch die verengte Verkehrsführung über eine recht komfortable Breite, was immer wieder zum Schnellfahren verleitet.

Gleisdorf: Gehäufte Unfälle wegen Gewöhnungseffekt
100 oder 110 km/h statt der erlaubten 80 sind hier keine Seltenheit, was auch eine Erklärung für die gehäuften Unfälle der vergangenen Monate sein könnte. „Anfangs gab es hier Probleme mit dem Gewöhnungseffekt“, sagt Schneider, „in den letzten Wochen läuft’s aber ganz gut.“ Schwierig sei weiterhin vor allem der Abendverkehr, „wo einfach viel zusammenkommt“.

Zitat Icon

Am Mittwoch fallen Pendler- und Reiseverkehr zusammen. Die Verkehrsströme müssen sich verflechten. Wir empfehlen vor der Fahrt einen Blick in die Asfinag-App.

Michael Schneider, Abteilung für Verkehrs- und Netzmanagement bei der Asfinag

Bild: Asfinag

Bei Graz-West ist die Verflechtung der Verkehrsströme die größte Herausforderung – geografisch von A9 und A2 sowie zeitlich mit Pendler- und Reiseverkehr. Den Urlaubern empfiehlt Schneider, zeitlich flexibel zu bleiben und die aktuelle Lage im Auge zu behalten.

Lichtblicke bei Murbrücken und Mautstelle
Stichwort A2 bei Graz: Der Neubau der Murbrücken ist in seiner finalen Phase angelangt, im Juni erfolgt der Querverschub der südlichen Brücke. Auch am anderen Ende des Landes gibt es einen Lichtblick: Die Baustelle bei der Bosruck-Mautstelle auf der A9 soll im Juli abgeschlossen sein.

Lesen Sie auch:
Die Großbaustelle auf der A2 südlich von Graz aus der Luft
Sperre am Wochenende
Neue Murbrücken auf A2: Nun folgt das große Finale
02.12.2025

Einen signifikanten Einfluss der Koralmbahn auf den Urlauber- und Ausflügler-Verkehr habe man bisher noch nicht beobachtet, sagt Schneider. Das könnte sich in den nächsten Tagen ändern: Dann liegen die Asfinag-internen Verkehrszahlen für April vor, in die auch die erste Osterwoche im Zeitalter der neuen Hochleistungsverbindung einfließen wird.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Steiermark
13.05.2026 05:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Die Inflation in Deutschland ist im April auf 2,9 Prozent gestiegen. Verantwortlich dafür sind ...
2,9 Prozent im April
Teures Tanken treibt Inflation in Deutschland an
Netto-Frust im Land
Zahlt sich Leistung bei der Arbeit noch aus?
Passagiere werden vom Kreuzfahrtschiff gebracht – ihnen steht eine lange Quarantäne bevor.
US-Bürger infiziert
Fast alle Gäste von Hantavirus-Schiff gebracht
Der Flughafen in Linz-Hörsching ist wieder für den Verkehr freigegeben.
Wieder Normalzustand
Nach Bombendrohung: Flieger heben pünktlich ab
US-Präsident Donald Trump „mag die Antworten nicht“, die aus Teheran kommen.
Kein Ende des Krieges
Antwort der Mullahs für Trump „inakzeptabel“
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Wien
Mann als lebende Fackel! Einsatz vor Stephansdom
111.005 mal gelesen
Fünf Polizeiautos sowie fünf Autos der Berufsrettung standen im Einsatz.
Adabei Österreich
Nadja Bernhard: „Bin sehr viel für meine Mama da“
94.303 mal gelesen
Krone Plus Logo
Mama Hermengild und Tochter Nadja im Garten ihres Hauses in der Südsteiermark nahe Leibnitz.
Oberösterreich
Baustelle gab „Schatz“ nach über 50 Jahren frei
93.572 mal gelesen
Krone Plus Logo
Markus Hofko (l.) und Dieter Egger mit Nachricht aus der Vergangenheit
Chronik
Einbrecher getötet: Wolfgang W. freigesprochen
1570 mal kommentiert
Der Angeklagte kam auch zum Prozessfinale am Montag im hellen Anzug samt Krawatte.
Innenpolitik
Abgabe soll auch für inländische Pakete gelten
1427 mal kommentiert
Die Bundesregierung hat jetzt den Gesetzesentwurf für die geplante Paketabgabe vorgelegt ...
Kolumnen
Das Rendezvous der SPÖ mit der Wirklichkeit
892 mal kommentiert
Als Demonstranten seine Rede störten, gab Wiens Bürgermeister Michael Ludwig lautstark Paroli.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf