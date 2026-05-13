Bagger-Kauf wurde zu tonnenschwerem Betrug

Dabei war ein 56-Jähriger Waldviertler ursprünglich im Internet nur auf der Suche nach Anbaugeräten für seinen Traktor. Doch dann stieß er auf eine Website, die einen Mini-Bagger um verlockende 7000 Euro anbot. Wie bei einem Online-Shop üblich, legte der Mann das zwei Tonnen schwere Gefährt virtuell in den Warenkorb.