Bagger-Kauf wurde zu tonnenschwerem Betrug

Eigentlich sollte das Zwei-Tonnen-Gerät die Arbeit erleichtern, doch am Ende blieb nur ein tiefes Loch im Geldbörsel.
Dabei war ein 56-Jähriger Waldviertler ursprünglich im Internet nur auf der Suche nach Anbaugeräten für seinen Traktor. Doch dann stieß er auf eine Website, die einen Mini-Bagger um verlockende 7000 Euro anbot. Wie bei einem Online-Shop üblich, legte der Mann das zwei Tonnen schwere Gefährt virtuell in den Warenkorb.
Beim Bezahlvorgang dann die erste Hürde: Seine Kreditkarte wurde angeblich nicht akzeptiert. Stattdessen erhielt er die Rechnung per E-Mail – den Betrag überwies der Waldviertler schließlich gutgläubig auf ein französisches Konto.
Wochenlanges Warten
Doch auf den versprochenen – sogar kostenlosen – Versand wartete der Käufer vergeblich. Als nach Wochen weder der Bagger geliefert wurde noch eine Kommunikation mit der Firma möglich war, erstattete das Betrugsopfer Anzeige. Die Ermittlungen laufen.
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