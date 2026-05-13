Alte Uniformen lassen Historisches neu auferstehen

Besonderes Highlight: Original Kaiseruniform

Alle drei Jahre organisiert Zehetner eine große Ausstellung. Rund 140 Uniformen (von mittlerweile 1700) zeigt er dabei der Öffentlichkeit: von der Kaiserzeit über die Erste bis hin zur Zweiten Republik. Die ältesten Stücke stammen aus dem 19. Jahrhundert. Gefunden hat er viele davon auf Flohmärkten und Sammlerbörsen in ganz Österreich. Der Preis, den er dafür bezahlt? „Ab 600 Euro aufwärts“, so Zehetner. Sein ganzer Stolz: eine Original-Uniform von Kaiser Franz Joseph. Der Preis dafür? „Den verrat ich nicht, nur so viel – er war im vierstelligen Bereich“, schmunzelt der Sammler, der auch selbst immer wieder als Kaiser-Double auftritt.