Tippspiel der ÖVP zur Fußball-Weltmeisterschaft

Übrigens: Damit die Fußball-Weltmeisterschaft in Niederösterreich auch abseits des Tippspiels zu einem echten Team-Erlebnis wird, wurde im Landtag eine Novelle zum Veranstaltungsgesetz beschlossen, die die Rahmenbedingungen für Public Viewings verbessert. Mikl-Leitner und Zauner: „Wir sorgen dafür, dass unsere Landsleute Public Viewings gemeinsam und mit möglichst wenig bürokratischem Aufwand erleben können – daheim in den Gemeinden und bei den Wirten.“