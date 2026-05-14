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Schöne Preise winken

Tippspiel der ÖVP zur Fußball-Weltmeisterschaft

Niederösterreich
14.05.2026 09:15
(Bild: Philipp Monihart)
Porträt von Lukas Lusetzky
Von Lukas Lusetzky

Anpfiff: Den besten Fußball-Experten winken in Niederösterreich jetzt attraktive Preise. Die blau-gelbe Volkspartei hat einen Wettbewerb gestartet...

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Unter dem Motto „Jetzt bist Du am Ball“ können Fußballfans – egal ob Neuling oder Profi – gemeinsam mitfiebern und mit tippen. Schon vor dem Anpfiff der WM in Amerika ist klar: auch in Niederösterreich drücken Abertausende Fußballbegeisterte die Daumen.

Begeisterung über das Spielfeld hinaus
„Gemeinsam den Fußball feiern. Das bringt die Leute in unserem Land zusammen und sorgt für Begeisterung weit über das Spielfeld hinaus“, betonen Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und Landesgeschäftsführer Matthias Zauner zum Start des WM-Tippspiels der Volkspartei Niederösterreich.

Mit wenigen Klicks kann unter noe-tippt.at ein kostenloses Konto erstellt und Tipps für alle 104 WM-Spiele abgegeben werden. Je genauer der Tipp, desto mehr Punkte werden gesammelt. Zusätzlich können eigene Tippspiele mit Familie, Freunden oder Arbeitskollegen erstellt werden.

Inter-Miami, Rangnick-Autogramm
Den besten „Fußball-Experten“ winken als Platz 1 ein Inter-Miami Fußballtrikot mit Unterschrift von Lionel Messi. Auf Platz 2 gewinnt man zwei ÖFB-Fußballtrikots mit Original-Unterschrift von Teamchef Ralf Rangnick. Und Platz 3 darf sich über einen WM-Fußball mit Original-Unterschrift von Ralf Rangnick freuen.

Übrigens: Damit die Fußball-Weltmeisterschaft in Niederösterreich auch abseits des Tippspiels zu einem echten Team-Erlebnis wird, wurde im Landtag eine Novelle zum Veranstaltungsgesetz beschlossen, die die Rahmenbedingungen für Public Viewings verbessert. Mikl-Leitner und Zauner: „Wir sorgen dafür, dass unsere Landsleute Public Viewings gemeinsam und mit möglichst wenig bürokratischem Aufwand erleben können – daheim in den Gemeinden und bei den Wirten.“

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