“I read it and…”
Alaba to Salzburg? Sports director speaks plainly
In recent days, ÖFB star David Alaba has been heavily linked with Red Bull Salzburg by Italian media. Salzburg’s sporting director, Marcus Mann, is now responding to the wild rumors in no uncertain terms.
What does the future hold for David Alaba? The ÖFB team captain’s contract with Real Madrid expires this summer. It’s an open secret that the four-time Champions League winner will be leaving the “Royals.”
No Contact
A few days ago, a report by the usually well-informed Italian newspaper “Corriere dello Sport” caused a stir. It claimed that Salzburg was interested in the 33-year-old. “I read it and had to smile briefly at first,” Marcus Mann told Sky on Sunday, however, denying the rumors. “I had to smile, and there was no contact, no.” So the transfer sensation won’t be happening!
Salzburg historically weak
On Sunday, Salzburg suffered a 1-2 defeat at LASK and are no longer in the title race. The ambitious "Bulls" will go a third consecutive year without a title; coach Daniel Beichler’s squad will finish the season no higher than third place.
This seals the worst league finish in the Red Bull era in 20 years. Since 2005/06, the financially strong Salzburg team has always been either champion or runner-up.
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