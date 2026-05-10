Kurve unterschätzt und deshalb Pkw touchiert

Pkw-Lenker versuchte noch Ausweichmanöver

Der Autolenker versuchte noch ein Ausweichmanöver nach rechts, konnte aber eine seitliche Kollision nicht mehr verhindern. Durch den Aufprall kam der Motorradlenker zu Sturz und schlitterte ca. 20 Meter entlang der Fahrbahn, ehe er zum Stillstand kam. Dabei wurde der Bosnier an der linken Schulter erheblich verletzt. Er wurde nach einer Erstversorgung durch die Rettung ins KH Zams gebracht.