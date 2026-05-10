Kurve unterschätzt und deshalb Pkw touchiert

Die Motorradsaison hat begonnen und erste Unfälle bleiben leider nicht aus. In Pians im Tiroler Bezirk Landeck kam ein Biker (58) mit dem Kurvenradius nicht zurecht, was fatal endete.
Gegen 11 Uhr lenkte der 58-jährige Bosnier sein Motorrad auf der Bundesstraße im Gemeindegebiet von Pians in eine Rechtskurve. Da er die Kurve laut seinen Angaben unterschätzt habe, geriet er auf die Gegenfahrbahn und touchierte dabei den entgegenkommenden Pkw eines 47-jährigen Österreichers.
Pkw-Lenker versuchte noch Ausweichmanöver
Der Autolenker versuchte noch ein Ausweichmanöver nach rechts, konnte aber eine seitliche Kollision nicht mehr verhindern. Durch den Aufprall kam der Motorradlenker zu Sturz und schlitterte ca. 20 Meter entlang der Fahrbahn, ehe er zum Stillstand kam. Dabei wurde der Bosnier an der linken Schulter erheblich verletzt. Er wurde nach einer Erstversorgung durch die Rettung ins KH Zams gebracht.
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