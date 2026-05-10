Gerda und ihre sieben Küken haben es wieder getan

In Schwaz im Tiroler Unterland gab es erneut das erwartete Tierspektakel. Gänsesägermutter Gerda, die seit Jahren im Kirchturm der Stadtpfarrkirche brütet, gelang mit ihrem Nachwuchs der erfolgreiche Sprung aus dem Nest in 50 Meter Höhe.
Die Gänsesägermutter Gerda war im März wieder zum Brüten in den Glockenturm der Pfarrkirche in Schwaz zurückgekehrt. In einem kleinen Dachraum in rund 50 Metern Höhe zieht das Weibchen schon seit 2019 seinen Nachwuchs auf.
Per Webcam und Live-Stream haben erneut viele die Brutphase mitverfolgt. Sie warteten gespannt auf jenen Tag, an dem Gerda mit ihren sieben Küken den Sprung ins Leben wagen würde.
Am Samstag um 16.52 Uhr war es dann wieder so weit. Die Mutter sprang voran die 50 Meter vom Nistplatz in den Stadtpark hinab, die Küken folgten nach und nach. Alle überstanden den Abflug wohlbehalten.
Polizei half beim Gänsesägermarsch
Anschließend marschierten sie – unter Begleitschutz des Gänsesägerteams und mithilfe der Polizei – rund 400 Meter durch die Stadt zum Inn – Überquerung der Hauptstraße inklusive. Dort ging es sofort ab ins kühle Nass und mutig ins Abenteuer Leben.
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