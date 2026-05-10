Junger Alkolenker stürzte mit Auto in Bachbett

Spektakulärer Unfall am Samstagmorgen in Mieming im Tiroler Bezirk Imst. Ein junger Einheimischer (18) stürzte mit dem Pkw seines Vaters in ein Bachbett. Zuvor dürfte er zu tief ins Glas geschaut haben.
Der 18-jährige Ungar war am Freitag kurz vor 7 Uhr mit dem Pkw seines Vaters am Sportplatzweg in Untermieming unterwegs. Laut eigenen Angaben kam er wegen überhöhter Geschwindigkeit in einer langgezogenen Linkskurve von der Straße ab und stürzte in ein angrenzendes Bachbett.
Der junge Lenker konnte das Fahrzeug selbst verlassen. Er verständigte seine Familie, diese setzte die Rettungskette in Gang. Der 18-Jährige wurde nach der Erstversorgung mit der Rettung mit erheblichen Verletzungen in die Uni-Klinik nach Innsbruck eingeliefert.
Ein mit ihm durchgeführter Alkomattest ergab eine mittelstarke Alkoholisierung.
Die Polizei
Alkomattest positiv
„Ein mit ihm durchgeführter Alkomattest ergab eine mittelstarke Alkoholisierung. Der Probeführerscheinbesitzer wird angezeigt“, heißt es seitens der Polizei. Das Wrack wurde geborgen und abgeschleppt.
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