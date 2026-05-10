Junger Alkolenker stürzte mit Auto in Bachbett

Der 18-jährige Ungar war am Freitag kurz vor 7 Uhr mit dem Pkw seines Vaters am Sportplatzweg in Untermieming unterwegs. Laut eigenen Angaben kam er wegen überhöhter Geschwindigkeit in einer langgezogenen Linkskurve von der Straße ab und stürzte in ein angrenzendes Bachbett.