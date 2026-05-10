Mountainbiker (14) brach sich bei Sturz Handgelenk

Ein schwerer Sturz bei einem Rennen endete für einen 14-jährigen Mountainbiker am Samstagvormittag mit einem gebrochenen Handgelenk. Er wurde mit der Rettung ins Krankenhaus gebracht.
Der 14-jährige Einheimische war am Samstag beim „Wilder Kaiser MTB-Race“ in Scheffau am Wilden Kaiser am Start. Gegen 9.15 Uhr kam er in einem Waldstück schwer zu Sturz.
Er rutschte im westlichen Teil des Parcours auf einem steilen Abschnitt mit Wurzeln und Gesteinsbrocken mit seinem Bike weg. Dabei brach er sich das rechte Handgelenk. Er wurde nach der Erstversorgung von der Rettung ins Bezirkskrankenhaus St. Johann in Tirol gebracht.
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