Aggressiver Mann (31) bedrohte Frau mit Schlagring

Nicht nur eine Frau bedroht?

Der Verdächtige wurde festgenommen und zur weiteren Befragung auf die Inspektion gebracht. Bei weiteren Erhebungen vor Ort stellte sich dann noch heraus, dass der 31-Jährige auch seine 26-jährige ungarische Freundin auf dieselbe Art und Weise bedroht haben soll. „Die Staatsanwaltschaft und das Gericht wurden in Kenntnis gesetzt. Die Ermittlungen sind im Laufen und nach deren Abschluss wird Anzeige an die zuständigen Stellen erstattet“, so die Polizei abschließend.