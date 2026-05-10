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Nicht das erste Opfer?

Aggressiver Mann (31) bedrohte Frau mit Schlagring

Tirol
10.05.2026 09:00
(Bild: Andi Schiel)
Porträt von Martin Oberbichler
Von Martin Oberbichler

Wilde Szenen spielten sich in einem Personalhaus in Bad Häring (Kufstein) am Samstagnachmittag ab. Ein Mann (31) soll dort eine Frau mit einem Schlagring mit dem Umbringen bedroht haben. Beim Eintreffen der Polizei gab es zudem ein Handgemenge. Bei der Befragung gab es weitere Erkenntnisse.

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Am Samstag wurde eine Polizeistreife zu einem Personalhaus in Bad Häring gerufen. Dort soll eine 27-jährige Ungarin von einem Mann gefährlich bedroht worden sein. Sie erstattete zuvor Anzeige.

Als die Beamten beim Haus ankamen, gab es eine wilde Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Auch ein 31-jähriger Ungar, der als Tatverdächtiger den Streit ausgelöst haben soll, war beteiligt. 

Zitat Icon

Er wurde verdächtigt, die Anzeigerin damit mit dem Umbringen bedroht zu haben.

Die Polizei

Der Mann verhielt sich äußerst aggressiv. Zudem fanden Beamte in seiner Hosentasche einen Schlagring. „Er wurde verdächtigt, die Anzeigerin damit mit dem Umbringen bedroht zu haben“, schildert die Polizei.

Nicht nur eine Frau bedroht?
Der Verdächtige wurde festgenommen und zur weiteren Befragung auf die Inspektion gebracht. Bei weiteren Erhebungen vor Ort stellte sich dann noch heraus, dass der 31-Jährige auch seine 26-jährige ungarische Freundin auf dieselbe Art und Weise bedroht haben soll. „Die Staatsanwaltschaft und das Gericht wurden in Kenntnis gesetzt. Die Ermittlungen sind im Laufen und nach deren Abschluss wird Anzeige an die zuständigen Stellen erstattet“, so die Polizei abschließend.

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