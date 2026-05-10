Bursche von Pkw erfasst: Schwebt in Lebensgefahr!

Gleichzeitig hielten sich bei einem Haus auch drei Jugendliche auf. Als sie auf der Straße einen Bekannten erblickten, der mit dem Moped unterwegs war, betrat ein 16-jähriger Einheimischer aus bislang noch unbekannter Ursache die Fahrbahn. Dabei wurde er von der rechten Front des Pkw erfasst.