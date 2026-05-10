Bursche von Pkw erfasst: Schwebt in Lebensgefahr!

Fürchterlicher Verkehrsunfall am Samstagabend in Weerberg (Bezirk Schwaz). Eine Probescheinbesitzerin (17) war mit dem Auto unterwegs und erfasste dabei einen Jugendlichen (16), der auf die Straße gegangen war. Er erlitt dabei lebensbedrohliche Verletzungen.
Der Vorfall ereignete sich am Samstag gegen 19.25 Uhr auf der Weerbergstraße. Dort war eine 17-jährige einheimische Probeführerscheinbesitzerin mit dem Auto ihres Vaters unterwegs. Dieser befand sich am Beifahrersitz.
Gleichzeitig hielten sich bei einem Haus auch drei Jugendliche auf. Als sie auf der Straße einen Bekannten erblickten, der mit dem Moped unterwegs war, betrat ein 16-jähriger Einheimischer aus bislang noch unbekannter Ursache die Fahrbahn. Dabei wurde er von der rechten Front des Pkw erfasst.
Der Bursche wurde auf den Gehsteig geschleudert und blieb nach etwa vier Metern mit lebensbedrohlichen Verletzungen liegen.
Die Polizei
Die 17-Jährige konnte trotz Vollbremsung einen Zusammenprall nicht mehr vermeiden. „Der Bursche wurde auf den Gehsteig geschleudert und blieb nach etwa vier Metern mit lebensbedrohlichen Verletzungen liegen“, heißt es seitens der Polizei.
Mit lebensbedrohlichen Verletzungen in Klinik geflogen
Er wurde vom alarmierten Notarzt an Ort und Stelle intubiert und nach der Erstversorgung mit Verdacht auf ein Polytrauma mit dem Notarzthubschrauber in die Universitätsklinik Innsbruck geflogen werden.
Für die 17-Jährige wurde vom Rettungsdienst ein Kriseninterventionsteam angefordert. Der Pkw wurde stark beschädigt. Die Straße war für die Dauer der Unfallnahme bis kurz nach 21 Uhr gesperrt.
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