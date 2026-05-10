70 Jahre bei Bergrettung: Was Pionier erlebte

Anmärsche zu Fuß und 28 Jahre lang bei Flugrettung

Aufischer erinnert sich an rund 200 (!) Bergungen in seiner aktiven Zeit, an unzählige Aufstiege zur Nordkette. Notrufe kamen häufig um Stunden verzögert, etwa via Funk von Hüttenwirten. Da war die Flugrettung ein Quantensprung, er war von 1960 bis 1988 dabei, in den Bell-Helis mit dem Piloten allein. Und er erlebte, als man mit einer Piper-Propellermaschine auf glatten Gletscherflächen landete.