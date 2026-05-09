Schöpf's game-winning goal
1-0 win in Ried! WAC stays in the Bundesliga
Wolfsberger AC stays in the Bundesliga! With a 1-0 win in Ried, the Carinthians secured their place in the league in the 31st round. The golden goal was scored by veteran Alessandro Schöpf, who confidently converted a penalty kick in the 31st minute.
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Final score:
SV Ried – WAC Final Score 0-1 (0-0)
Ried, BWT Oberösterreichische Arena, 4,769, Referee Semler
Goal: 0 :1 (31.) Schöpf (handball penalty)
Yellow cards: Havenaar, Leitner, Senft (coach) and Wohlmuth, Polster
Ried: Leitner – Havenaar, Sollbauer, Steurer – Pomer, Maart, Bajlicz (69. Van Wyk), Nasrawe (82. Sane) – Bajic, Mutandwa, Mayer (55. Rasner)
WAC: Polster – C. Diabate, Piesinger, N. Wimmer – Wohlmuth, Schöpf, Agyemang (93. Kujovic), Renner (82. Matic) – Gattermayer (93. Chukwu), Avdijaj (46. Zukic) – Pink (73. Kojzek)
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