A break instead of a race
Spectacular crash: MotoGP star Marc Marquez injured
Forced break for Marc Marquez: The MotoGP world champion was injured in a crash during the sprint race at Le Mans.
Marc Marquez caused a moment of panic on Saturday in Le Mans: The Ducati rider took a spectacular highside in Turn 14 shortly before the end of the race – seen here in the video:
Metatarsal fracture
A crash with bitter consequences! As the Ducati team announced, the 33-year-old suffered a metatarsal fracture in his right foot. Marquez, who has yet to make it onto the podium this season, will fly to Madrid on Saturday evening to undergo surgery. This means he will also miss next week’s Catalan Grand Prix.
Martin celebrates
Incidentally, Saturday’s victory went to Spanish Aprilia rider Jorge Martin. After 13 laps, the former world champion comfortably prevailed over Francesco Bagnaia on Ducati and his teammate Marco Bezzecchi, who continues to lead him in the World Championship standings.
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