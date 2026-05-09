Unsichtbare Denkarbeit ist mentale Last für Mütter

Dazu gibt es verschiedene Methoden, wie mentale Last in Partnerschaften fair aufgeteilt werden kann: Gerade, wenn Kinder im Spiel sind, bleibt viel Denkarbeit bei den Müttern hängen. Fast automatisch sind sie für die Kommunikation mit Kindergarten, Schule und Vereinen zuständig. Dabei ist die Rolle der Väter nicht minder wichtig. Ein erster Schritt zur Aufteilung dieser Verantwortung sind die Angaben in diversen Kontaktformularen. Sind Väter beispielsweise auch im E-Mail-Verteiler der Schule oder der Eltern-Whats-App-Gruppe, liegt die Verantwortung zur Einhaltung von Terminen nicht mehr nur bei den Müttern, denn beiden stehen dieselben Informationen zur Verfügung.