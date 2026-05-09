Diebe stahlen Handtasche und hoben Bargeld ab

Täter behoben Bargeld, Tasche gefunden

Die Frau ließ ihre beiden Bankomatkarten nach Eintreffen der Polizei sperren. Laut Auskunft der Bank war aber bereits zuvor bei einem Bankomaten in Osttirol ein Betrag von einigen Hundert Euro behoben worden. Der Pin-Code dafür dürfte sich in der Handtasche befunden haben.