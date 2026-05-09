Diebe stahlen Handtasche und hoben Bargeld ab

Einer Frau (79) wurde am Freitag in einem Geschäft in Sillian in Osttirol eine Handtasche aus dem Einkaufswagen gestohlen. Die unbekannten Diebe konnten noch Geld vom Konto abheben, ehe das Opfer die Karten sperren konnte.
Zum Vorfall kam es am Freitagvormittag kurz vor 10 Uhr in einem Lebensmittelgeschäft in Sillian. Dort verstaute eine 79-jährige Italienerin während des Einkaufs ihre Handtasche in einem Einkaufswagen. Die Tasche hatte sie mit Einkäufen zugedeckt.
An der Kasse stellte sich dann jedoch fest, dass ihre Handtasche gestohlen worden war. Darin befanden sich mehrere Hundert Euro, zwei Bankomatkarten und ein Goldring.
Täter behoben Bargeld, Tasche gefunden
Die Frau ließ ihre beiden Bankomatkarten nach Eintreffen der Polizei sperren. Laut Auskunft der Bank war aber bereits zuvor bei einem Bankomaten in Osttirol ein Betrag von einigen Hundert Euro behoben worden. Der Pin-Code dafür dürfte sich in der Handtasche befunden haben.
Die Handtasche selbst wurde gut eine Stunde später von einem Mitarbeiter der Straßenmeisterei an der Tessenbergstraße gefunden und zum Fundamt gebracht.
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