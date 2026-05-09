Nach Schlag gegen Kopf mit dem Umbringen bedroht

Auch Beamte mit Umbringen bedroht

„Nach Verbringung des Beschuldigten in die Polizeiinspektion, wo er durchgehend lautstark randalierte und sämtliche anwesenden Beamten beleidigte, und versuchte, einem Beamten gegen das Bein zu treten“, schildert die Polizei. Auch die Beamten bedrohte der Mann mit dem Umbringen. Gegen ihn wurde ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Er wurde in die Justizanstalt Innsbruck eingeliefert.