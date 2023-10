Acht Jahre Haft für französischen Zahnarzt

Weil er etwa 3900 gesunde Zähne aus Geldgier abgetötet hatte, wurde ein ehemaliger Zahnarzt aus Marseille zu acht Jahren Haft verurteilt. Seine Praxis in einem der ärmsten Viertel der Stadt sei „eine reine Geldmaschine“ gewesen, sagte der Staatsanwalt. Das Gericht ordnete am Freitag die Beschlagnahmung einer Villa und weiterer Reichtümer an.