Justiz seit 7 Jahren mit „Horror-Zahnarzt“ befasst

Falsche und zumeist teure Behandlungen, unnötige Eingriffe - die Vorwürfe gegen einen ehemaligen Zahnarzt in Kärnten sorgten dafür, dass er recht schnell mit einem Berufsverbot belegt wurde. Doch die Justiz hat sich in der Aufarbeitung des Skandals nicht ausgezeichnet. Auf der Strecke bleiben die Patienten, deren Vertrauen nicht nur in die Medizin, sondern auch in die Gerichtsbarkeit schwer auf die Probe gestellt wird.