Nach Autopannen-Lüge: Täter erbeuten Bankomatkarte

PIN-Code erspäht

Der Hausbesitzer gewährte dem Duo Zutritt in sein Haus. Was er nicht wusste: Die Beschuldigten hatten ihn zuvor bereits beim Einkaufen und speziell bei der Eingabe des PIN-Codes beobachtet. Während ein Täter den Mann ablenkte, suchte der andere im Haus gezielt nach der Bankomatkarte. Und fand sie.