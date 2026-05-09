Nach Autopannen-Lüge: Täter erbeuten Bankomatkarte

Erst ausgespäht, dann im eigenen Heim bestohlen: Mit einer Kombination aus Ausspionieren beim Einkauf und einer vorgetäuschten Autopanne haben Betrüger im Bezirk Bruck an der Leitha die Gutmütigkeit eines Mannes schamlos missbraucht.
Die Hilfsbereitschaft eines älteren Mannes haben zwei Männer im Bezirk Bruck an der Leitha eiskalt ausgenutzt. Sie läuteten bei ihm an und gaukelten vor, eine Autopanne zu haben.
PIN-Code erspäht
Der Hausbesitzer gewährte dem Duo Zutritt in sein Haus. Was er nicht wusste: Die Beschuldigten hatten ihn zuvor bereits beim Einkaufen und speziell bei der Eingabe des PIN-Codes beobachtet. Während ein Täter den Mann ablenkte, suchte der andere im Haus gezielt nach der Bankomatkarte. Und fand sie.
Wenig später gaben die beiden Fersengeld und behoben insgesamt achtmal Bargeld von dem Konto des Industrieviertlers. Die Polizei ermittelt nun auf Hochtouren.
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