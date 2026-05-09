Sie laden zur Geisterstunde in der Gaststube

Keine „volksdümmlichen“ Klischees

„Es gibt in jedem Dorf eine schrullige Person, die etwas seltsam ist“, sagt der Regisseur. Im Stück ist es die als „Dorfnarrische“ verschriene Agnes. Keiner nimmt sie ernst, wiewohl es die Menschen nachdenklich macht, wenn sie über Geister spricht oder über den Sensenmann, „der wieder einmal im Dorf abmähen wird“. Manche ihrer Ankündigungen treffen tatsächlich ein. Im Dorf leben zudem zwei Totengräber. Weil die Bevölkerungszahl abnimmt, macht der Bürgermeister den Vorschlag, sie anlassbezogen zu bezahlen. Finanzielle Einbußen drohen. Durch Zufall gerät eines Tages im Gasthaus eine mysteriöse Flasche mit giftigem Inhalt in ihre Hände. Von nun an überschlagen sich die Ereignisse.