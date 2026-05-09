Himmelswerk strebt seiner irdischen Vollendung zu

Für die Rettung der historischen Höfe des Stiftes Lilienfeld fehlen noch viele milde Gaben – im Gebet wächst die Hoffnung auf neue Unterstützung.
Wer durch die stillen Höfe der Abtei aus dem 13. Jahrhundert wandelt, spürt sofort: Hier atmet man Geschichte. Jahrhundertealte Steine erzählen von Gebet, Hoffnung und den Spuren unzähliger Menschen, die hier Trost gefunden haben. Doch nun braucht dieses geistliche Herz Niederösterreichs selbst Hilfe.
Der Förderverein „Freunde des Zisterzienserstiftes Lilienfeld“ blickt in einer Zwischenbilanz zwar zutiefst dankbar auf sein erstes Jahr zurück – mehr als 100.000 Euro an Spenden konnten bereits gesammelt werden. Für die Restaurierung des Prälaten- und Kirchenhofs fehlen aber noch rund 180.000 Euro.
Geburtstagsgratulationen für Abt Maurer
Gerade diese Innenhöfe sind weit mehr als historische Plätze. Sie sind Teil eines Kulturjuwels, Räume der Stille, Orte der Einkehr und ein Stück gelebter Glaubensgeschichte. Jeder Riss im Stein erinnert daran, wie vergänglich selbst große Bauwerke sind, wenn Menschen nicht zusammenhalten.
Bei einem besonderen Abend wurde nicht nur über die Zukunft des Stiftes gesprochen, sondern auch Abt Pius Maurer herzlich zu seinem 55. Geburtstag gratuliert. Maurer fand dabei bewegende Worte: „Das Stift ist für viele Menschen ein Ort der Kraft und der Seele. Was Generationen aufgebaut haben, dürfen wir jetzt nicht verlieren.“
Hoffen auf tatkräftige Unterstützer
Auch die „Krone“ unterstützt das Projekt als Partner und will helfen, dieses einzigartige Kulturerbe sichtbar zu machen. Denn Lilienfeld ist nicht einfach ein Kloster. Es ist ein spiritueller Ort, an dem Vergangenheit, Glaube und Menschlichkeit bis heute spürbar sind. Präsident Martin Hauer zeigt sich berührt vom bisherigen Zusammenhalt: „Dieses gemeinsame Engagement zeigt, wie tief das Stift in den Herzen der Menschen verankert ist.“
Mit dem Lilienfest im Juli und einem großen Benefizkonzert im Oktober soll nun weitere Hoffnung wachsen. Damit die ehrwürdigen Höfe auch kommenden Generationen das schenken können, was man dort schon heute spürt: Ruhe. Würde. Und ein kleines Stück Ewigkeit.
Förderverein „Freunde des Zisterzienserstiftes Lilienfeld“
Spendenkonto: AT61 3200 0000 1480 0312
BIC: RLNWATWW
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