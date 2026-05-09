Himmelswerk strebt seiner irdischen Vollendung zu

Hoffen auf tatkräftige Unterstützer

Auch die „Krone“ unterstützt das Projekt als Partner und will helfen, dieses einzigartige Kulturerbe sichtbar zu machen. Denn Lilienfeld ist nicht einfach ein Kloster. Es ist ein spiritueller Ort, an dem Vergangenheit, Glaube und Menschlichkeit bis heute spürbar sind. Präsident Martin Hauer zeigt sich berührt vom bisherigen Zusammenhalt: „Dieses gemeinsame Engagement zeigt, wie tief das Stift in den Herzen der Menschen verankert ist.“