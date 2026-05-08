Wolfgang Männer ist mit 79 Jahren verstorben

„Bleiben Sie mir gewogen“, hat Männer immer gern zum Abschied gesagt. Und mit einem Lächeln im Gesicht zeigt es sich auch noch auf dem Partenzettel mit den Worten: „na,na, des passt scho“.

Die feierliche Verabschiedung wird am 9. Mai um 11 Uhr in der Pfarrkirche Reichenau stattfinden. Für Trauernde und Freunde, die nicht vor Ort teilhaben können, wird es einen Online-Übertragung geben.