Wolfgang Männer ist mit 79 Jahren verstorben

Der beliebte Reichenauer Künstler, Schriftsteller, Erfinder und Fantast Wolfgang Männer ist im 80. Lebensjahr verstorben. Der Ort trauert um seinen beliebten Mitbürger, die Familie um einen liebevollen Opa, Vater und Partner und zahlreiche Menschen aus Nah und Fern um einen warmherzigen Freund.
Jeder kannte ihn, jeder liebte ihn – Wolfgang „Wuifi“, „Wowo“ Männer ist am 23. April „Friedlich, mit einem Hui davongeflogen“, heißt es von Seiten seiner Familie.
Der weit über die Reichenauer Grenzen bekannte Allroundkünstler – Maler- Grafiker, Schriftsteller und Erfinder - verzauberte die Mitmenschen mit seiner Neugier, seiner Fantasie und auch mit seiner Gastfreundschaft. Die meiste Zeit seines Lebens bewegte er sich Barfuß fort, Menschen, die zufällig bei seinem Haus vorbeikamen, wurden eingeladen und in das Universum seiner endlosen Kreativität entführt.
Bürgermeister Johann Döller erinnert sich an viele schöne Begegnungen mit Männer. „Er war nicht nur sehr belesen, sondern er konnte mit seinen Gschichtln Gott und die Welt begeistern“, so Döller. Auch er erinnert sich noch an seine erste Begegnung mit ihm in der Hirschwanger Kartonfabrik, wo sie beide arbeiteten, als Männer ihm in der Fabrik plötzlich ohne Schuhe entgegenkam.
„Bleiben Sie mir gewogen“, hat Männer immer gern zum Abschied gesagt. Und mit einem Lächeln im Gesicht zeigt es sich auch noch auf dem Partenzettel mit den Worten: „na,na, des passt scho“.
Die feierliche Verabschiedung wird am 9. Mai um 11 Uhr in der Pfarrkirche Reichenau stattfinden. Für Trauernde und Freunde, die nicht vor Ort teilhaben können, wird es einen Online-Übertragung geben.
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