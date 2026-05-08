Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Reichenau in Trauer

Wolfgang Männer ist mit 79 Jahren verstorben

Niederösterreich
08.05.2026 08:00
(Bild: Doris Seebacher)
Die Trauer um den beliebten Künstler und Menschenfreund Wolfgang Männer ist groß.
Die Trauer um den beliebten Künstler und Menschenfreund Wolfgang Männer ist groß.(Bild: Doris Seebacher)
Porträt von Doris Seebacher
Von Doris Seebacher

Der beliebte Reichenauer Künstler, Schriftsteller, Erfinder und Fantast Wolfgang Männer ist im 80. Lebensjahr verstorben. Der Ort trauert um seinen beliebten Mitbürger, die Familie um einen liebevollen Opa, Vater und Partner und zahlreiche Menschen aus Nah und Fern um einen warmherzigen Freund. 

0 Kommentare

Jeder kannte ihn, jeder liebte ihn – Wolfgang „Wuifi“, „Wowo“ Männer ist am 23. April „Friedlich, mit einem Hui davongeflogen“, heißt es von Seiten seiner Familie.

Der weit über die Reichenauer Grenzen bekannte Allroundkünstler – Maler- Grafiker, Schriftsteller und Erfinder - verzauberte die Mitmenschen mit seiner Neugier, seiner Fantasie und auch mit seiner Gastfreundschaft. Die meiste Zeit seines Lebens bewegte er sich Barfuß fort, Menschen, die zufällig bei seinem Haus vorbeikamen, wurden eingeladen und in das Universum seiner endlosen Kreativität entführt.

Erlebnisse, Flaggen und zahlreiche andere Erinerungen schnitzte Wolfgang Männer in seine ...
Erlebnisse, Flaggen und zahlreiche andere Erinerungen schnitzte Wolfgang Männer in seine Holzstöcke.(Bild: Doris Seebacher)
In seinem Brotberuf arbeitete Männer als Designer für Verpackungen in der örtlichen ...
In seinem Brotberuf arbeitete Männer als Designer für Verpackungen in der örtlichen Kartonfabrik.(Bild: Doris Seebacher)
In einer Ausstellung 2019 präsentierte er seine geschnitzten Reisetagebücher.
In einer Ausstellung 2019 präsentierte er seine geschnitzten Reisetagebücher.(Bild: Doris Seebacher)
Gäste waren bei Wolfgang Männer gerne gesehen. Seine Geschichten faszinierten.
Gäste waren bei Wolfgang Männer gerne gesehen. Seine Geschichten faszinierten.(Bild: Doris Seebacher)

Bürgermeister Johann Döller erinnert sich an viele schöne Begegnungen mit Männer. „Er war nicht nur sehr belesen, sondern er konnte mit seinen Gschichtln Gott und die Welt begeistern“, so Döller. Auch er erinnert sich noch an seine erste Begegnung mit ihm in der Hirschwanger Kartonfabrik, wo sie beide arbeiteten, als Männer ihm in der Fabrik plötzlich ohne Schuhe entgegenkam.

„Bleiben Sie mir gewogen“, hat Männer immer gern zum Abschied gesagt. Und mit einem Lächeln im Gesicht zeigt es sich auch noch auf dem Partenzettel mit den Worten: „na,na, des passt scho“.

Die feierliche Verabschiedung wird am 9. Mai um 11 Uhr in der Pfarrkirche Reichenau stattfinden. Für Trauernde und Freunde, die nicht vor Ort teilhaben können, wird es einen Online-Übertragung geben.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Niederösterreich
08.05.2026 08:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

In Bayern ist ein weiterer Mensch an den Folgen einer Infektion mit dem Bornavirus gestorben ...
Gehirnentzündung etc.
Weiterer Todesfall durch Bornavirus in Bayern
Gedenken an die Todesopfer der Amokfahrt in Leipzig
Psychiatrie für Täter
Amokfahrt in Leipzig: Verletzte außer Lebensgefahr
Der Tankrabatt in Deutschland, der seit dem 1. Mai gilt, wird bisher nur teilweise an den ...
Studie in Deutschland
Ölkonzerne geben Tankrabatt nur teilweise weiter
Am Wochenende waren die gelben Wolken rund um Innsbruck gut zu sehen. 
Gelbe Wolken in Tirol
Alarm bei der Feuerwehr wegen heftigem Pollensturm
Schuldspruch und Rücktritt: Ein schwarzer Tag für ÖVP-Klubobmann August Wöginger.
Polit-Hammer in Linz
Schuldig: Wöginger tritt als ÖVP-Klubchef zurück!
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Linzer erschoss Familie mit Weltkriegswaffe
222.531 mal gelesen
Doppelmord und Suizid in Linz: Die Polizei baute Sichtschutz und Zelte auf dem Parkplatz auf. ...
Ski Alpin
Ski-Traumpaar hat sich überraschend getrennt
210.374 mal gelesen
Krone Plus Logo
Nach vielen großen Erfolgen geht dieses Ski-Traumpaar nun getrennte Wege.
Ausland
„Timmy“ ist „mit hoher Wahrscheinlichkeit“ tot
100.938 mal gelesen
Der Verbleib von Buckelwal „Timmy“ ist weiterhin unklar.
Niederösterreich
„Grusel-Bilder“ machten Kinder zu Vegetariern
1272 mal kommentiert
Gemüse statt Schnitzerl? Bei einigen Kindern soll ein Schulvortrag und die dabei eingesetzten ...
Oberösterreich
Linzer erschoss Familie mit Weltkriegswaffe
872 mal kommentiert
Doppelmord und Suizid in Linz: Die Polizei baute Sichtschutz und Zelte auf dem Parkplatz auf. ...
Innenpolitik
Koalitionsstreit um Loackers EU-Posten eskaliert
731 mal kommentiert
Noch bevor sich der Ex-Mandatar Loacker – dem durchaus die Kompetenz für den Posten ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf