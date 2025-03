Kardinäle wegen Missbrauchs-Vertuschung angeklagt

In ihrer Anzeige berufen sich die Vorstandsmitglieder von Snap – ein Netzwerk von Überlebenden, die von Priestern missbraucht wurden – überwiegend auf Medienberichte. In ihnen wird dargelegt, dass die genannten Kardinäle in ihrer Zeit als Diözesanleiter sexuellen Missbrauchsvorwürfen gegen Priester und Kirchenmitarbeiter nicht zügig oder umfassend genug nachgegangen seien oder die mutmaßlichen Täter nicht hart genug bestraft hätten.