„Spirituelle Gewalt ist unterschätztes Phänomen“

Gewalt ist allgegenwärtig und ein tiefgreifendes und weit verbreitetes Problem. Sie kann uns in verschiedenen Gesichtern begegnen – etwa in Form von psychisch-emotionaler, körperlicher, sexueller oder struktureller Gewalt. Im privaten, häuslichen Bereich und im öffentlichen Raum wie Schule und Arbeitsplatz. Und sogar an Orten und in Kontexten, wo man sie nicht erwarten würde – zum Beispiel im Zusammenhang mit Glauben- und Religionsgemeinschaften.