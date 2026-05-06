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Following fierce criticism

F1 controversy: Calls for Max Verstappen to be suspended

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06.05.2026 17:56
Heavy backlash for Max Verstappen
Heavy backlash for Max Verstappen(Bild: AFP/MARK THOMPSON)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Strong words from Juan Pablo Montoya! The former Formula 1 driver criticizes Max Verstappen and is now even calling for a race ban for the Red Bull star.

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In recent weeks, Max Verstappen has sharply criticized the new cars in the premier class of motorsport. The four-time world champion is also unhappy with the regulations.

The new regulations continue to be a hot topic in Formula 1.
The new regulations continue to be a hot topic in Formula 1.(Bild: EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH)

Verstappen feels like he’s in a video game with the new Formula 1, the 28-year-old Dutchman said, among other things, and spoke of a “Formula E on steroids.” He even hinted at leaving the sport, as he no longer enjoys Formula 1 at all given its current direction.

(Bild: Kronen Zeitung)

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“There should be consequences for that”
Now Verstappen is facing fierce backlash. “You have to respect the sport,” demands former Williams and McLaren driver Juan Pablo Montoya on the “Chequered Flag” podcast.

It’s “okay if you don’t like the rules,” Montoya says. “But the way you’ve spoken about your livelihood and your own sport—there should be consequences for that.”

Juan Pablo Montoya
Juan Pablo Montoya(Bild: APA-Images / EXPA / Eibner)

Montoya is even calling for the FIA to ban Verstappen from racing. “I’m not saying you shouldn’t speak your mind openly,” the 50-year-old Colombian emphasizes. “But you shouldn’t come here and call a Formula 1 car ‘Mario Kart’!”

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