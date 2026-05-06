"Sportkrone" in Paris
Another Season? Ski Icon Has Made His Decision
Dominik Paris welcomed “sportkrone.at” to his home in South Tyrol’s Ulten Valley and revealed that he will remain on the ski circuit for at least one more season. The veteran also shared insights into his time back home and spoke about his role model, Hermann Maier.
“I’ve had some time to think things over and have decided to try to see out the next season, and then we’ll see,” Dominik Paris announced in an interview with Sportkrone.at at his home in the Ulten Valley.
The time away from the slopes in his home region means a lot to the veteran. “Here I’m not the skier; here I’m Domme, just as I grew up.”
He was denied a real showdown with his role model
The South Tyrolean also had high praise for rising star Giovanni Franzoni. Paris is pleased that he serves as a role model for the young Italian: “I think it’s great when I can pass something on to him. He’s always put it into practice brilliantly.”
Incidentally, his own role model was Hermann Maier, as the 37-year-old reveals. Even though their time in the ski circuit briefly overlapped, he was denied a real duel on the slopes, as Paris regrets.
The full interview with Dominik Paris will be available Thursday morning at 6:30 a.m. as a Plus article, including a video, on Sportkrone.at as well as in the print edition of the Thursday “Krone.”
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