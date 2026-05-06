Was pressured by his ex
HiPP suspect: “She’s pulling the strings”
The alleged blackmailer and public menace, who is suspected of mixing rat poison into baby food, is in pretrial detention. Behind the scenes lie a job termination and likely financial anxiety. Alldetails known so far are availableexclusively at Krone+.
The blackmail letter, allegedly written by the former HiPP manager (39), is now in the possession of “Krone.” “Time is running out,” it threatens. According to investigators, the man hoarded sacks of rat poison on his terrace.
On March 27, he postponed his exit interview at the company’s branch in Gmunden (Upper Austria) at the last minute, but suddenly showed up there—with a sinister smile, as it is said.
He had allegedly voluntarily reduced his annual salary beforehand to stay below the income threshold for court and legal fee assistance during a dispute with his ex (“She’s pulling the strings”)—but to his colleagues, he was nothing but a “mystery”...
The Slovak native wants nothing to do with poison or blackmailing the family business in Germany. In fact, all this fuss about rat poison in baby food just drives him up the wall—as does his arrest.
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