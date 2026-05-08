„Probegrabung“ zum Mitmachen im Stadtmuseum

Unter dem Motto „Archäologie im Hof“ bittet das Stadtmuseum St. Pölten am Sonntag, den 10. Mai, von 10 bis 17 Uhr, zu einem besonderen Highlight des Museumsfrühlings.
Im barocken Innenhof des Stadtmuseums erwartet die Gäste ein abwechslungsreiches Programm. Historische Handwerkstechniken, mittelalterliche Musik und spannende Fechtvorführungen lassen vergangene Zeiten zu neuem Leben erwachen. Römische Spezialitäten von Archaeomuse sorgen den ganzen Tag über für kulinarische Genüsse.
Die Besucher erhalten Einblicke in die Herstellung steinzeitlicher Werkzeuge, in die Entwicklung von Mode und Schmuck und in das mittelalterliche Leben an sich. Die zahlreichen Mitmachstationen machen die Geschichte hautnah erlebbar.
Erkunden & Staunen
Um 10.30 Uhr und 15.30 Uhr finden geführte Rundgänge durch die neue Stadtgeschichte-Ausstellung statt.
Ganztägig zeigen Lydia & Maria Mode und Schmuck im Wandel der Jahrtausende und Manigvalt lässt Musikinstrumente von der Steinzeit bis zur Neuzeit erklingen.
Erleben & Mitfiebern
Um 11 Uhr und 14 Uhr präsentiert Manigvalt seine mittelalterlichen Klänge und um 11.30 Uhr sowie 14.30 Uhr zeigen Comites Feroces mitreißende Fechtvorführungen.
Mitmachen & Selbermachen
Um 10.30 Uhr können die Besucher steinzeitliche Messer selbst herstellen.
Ein besonderes Highlight findet um 13 Uhr statt: hier kann man die Ausgrabungen hautnah erleben und Teil des Grabungsteams werden!
Und wer sich seine eigenen Steinzeit-Pfeilspitzen anfertigen möchte, für den gibt es um 15.00 Uhr noch die Gelegenheit dazu.
Ein spannender Sonntag ist also garantiert! Die genauen Infos dazu gibt es telefonisch unter 02742/333-2643 oder auf www.stadtmuseum-stp.at
Zu finden ist das Stadtmuseum der Landeshauptstadt St. Pölten in der barocken Innenstadt, Prandtauerstraße 2.
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